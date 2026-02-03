NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

United Bankshares Aktie
Am 03.02.2025 wurden United Bankshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen United Bankshares-Anteile an diesem Tag bei 37,59 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hat, hat nun 266,028 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 457,83 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Anteils am 02.02.2026 auf 43,07 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,58 Prozent vermehrt.
United Bankshares war somit zuletzt am Markt 5,93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
