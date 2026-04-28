United Bankshares Aktie

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WKN: 923128 / ISIN: US9099071071

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United Bankshares-Anlage 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Bankshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen United Bankshares-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden United Bankshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 292,398 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 43,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 856,73 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,57 Prozent erhöht.

United Bankshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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