United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Rentable United Bankshares-Investition?
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07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Bankshares-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 07.04.2023 wurden United Bankshares-Anteile via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 34,38 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die United Bankshares-Aktie investierten, hätten nun 290,867 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.04.2026 gerechnet (42,21 USD), wäre das Investment nun 12 277,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,77 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von United Bankshares belief sich jüngst auf 5,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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