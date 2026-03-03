NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Bankshares-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen United Bankshares-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 03.03.2025 wurde das United Bankshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,07 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,772 United Bankshares-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 41,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,00 Prozent erhöht.

United Bankshares war somit zuletzt am Markt 5,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at