United Bankshares Aktie

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WKN: 923128 / ISIN: US9099071071

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United Bankshares-Anlage im Blick 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Bankshares-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in United Bankshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das United Bankshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,687 United Bankshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 131,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,98 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31,63 Prozent gleich.

United Bankshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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