Bei einem frühen United Bankshares-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das United Bankshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,85 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 257,400 United Bankshares-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 056,63 USD, da sich der Wert eines United Bankshares-Papiers am 23.11.2026 auf 46,84 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 20,57 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete United Bankshares eine Marktkapitalisierung von 6,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at