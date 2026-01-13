United Bankshares Aktie

United Bankshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923128 / ISIN: US9099071071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative United Bankshares-Anlage? 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Bankshares von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die United Bankshares-Aktie gebracht.

Am 13.01.2023 wurden United Bankshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Bankshares-Anteile bei 40,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 244,678 United Bankshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 9 750,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,85 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,50 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von United Bankshares bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Bankshares Inc.

mehr Nachrichten