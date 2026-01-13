United Bankshares Aktie
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
|Lukrative United Bankshares-Anlage?
|
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Bankshares von vor 3 Jahren bedeutet
Am 13.01.2023 wurden United Bankshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Bankshares-Anteile bei 40,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 244,678 United Bankshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 9 750,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,85 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,50 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von United Bankshares bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!