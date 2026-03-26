United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Hochrechnung
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 219,94 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 45,467 United Therapeutics-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (541,60 USD), wäre die Investition nun 24 624,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 146,25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 23,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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