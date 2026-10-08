United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|United Therapeutics-Performance
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Therapeutics-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der United Therapeutics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 234,34 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das United Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,427 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 232,57 USD, da sich der Wert einer United Therapeutics-Aktie am 07.10.2026 auf 545,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 132,57 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von United Therapeutics betrug jüngst 23,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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