United Therapeutics Aktie

United Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
United Therapeutics-Performance 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in United Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Therapeutics-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der United Therapeutics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 234,34 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das United Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,427 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 232,57 USD, da sich der Wert einer United Therapeutics-Aktie am 07.10.2026 auf 545,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 132,57 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von United Therapeutics betrug jüngst 23,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Therapeutics Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu United Therapeutics Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

United Therapeutics Corp. 485,10 2,58% United Therapeutics Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX fester -- Erholungstendenzen an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notiert. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen