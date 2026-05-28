NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen United Therapeutics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der United Therapeutics-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 185,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 53,792 United Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 570,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 701,99 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 30 701,99 USD, was einer positiven Performance von 207,02 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 24,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at