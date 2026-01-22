United Therapeutics Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht
Am 22.01.2025 wurde die United Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 371,28 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26,934 United Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 469,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 652,71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,53 Prozent angewachsen.
United Therapeutics war somit zuletzt am Markt 20,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
