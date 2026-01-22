United Therapeutics Aktie

United Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative United Therapeutics-Investition? 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.01.2025 wurde die United Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 371,28 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26,934 United Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 469,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 652,71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,53 Prozent angewachsen.

United Therapeutics war somit zuletzt am Markt 20,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Therapeutics Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu United Therapeutics Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

United Therapeutics Corp. 399,70 -0,42% United Therapeutics Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen