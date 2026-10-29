NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden United Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 455,32 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die United Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 0,220 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 586,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,81 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 28,81 Prozent.

United Therapeutics wurde am Markt mit 25,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at