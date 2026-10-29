United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|United Therapeutics-Anlage
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden United Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 455,32 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die United Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 0,220 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 586,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,81 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 28,81 Prozent.
United Therapeutics wurde am Markt mit 25,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Therapeutics Corp.
Analysen zu United Therapeutics Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Therapeutics Corp.
|534,20
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.