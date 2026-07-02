United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Frühes Investment
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden United Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren United Therapeutics-Anteile 108,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das United Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,184 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (541,83 USD), wäre die Investition nun 4 975,94 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 397,59 Prozent.
Alle United Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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