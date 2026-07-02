NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Therapeutics-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden United Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren United Therapeutics-Anteile 108,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das United Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,184 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (541,83 USD), wäre die Investition nun 4 975,94 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 397,59 Prozent.

Alle United Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at