United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|Langfristige Performance
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 16.07.2023 wurden United Therapeutics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die United Therapeutics-Anteile bei 232,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 0,431 United Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.07.2026 229,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 531,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +129,22 Prozent.
United Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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