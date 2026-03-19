NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Therapeutics-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die United Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 318,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das United Therapeutics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,136 United Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 663,32 USD, da sich der Wert einer United Therapeutics-Aktie am 18.03.2026 auf 530,35 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 66,33 Prozent gleich.

United Therapeutics wurde am Markt mit 23,36 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at