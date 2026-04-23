United Therapeutics Aktie

United Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027

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Langfristige Performance 23.04.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der United Therapeutics-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das United Therapeutics-Papier bei 230,76 USD. Bei einem United Therapeutics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,433 United Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2026 248,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 574,29 USD belief. Damit wäre die Investition um 148,87 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 25,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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