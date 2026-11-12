United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|United Therapeutics-Anlage im Blick
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Therapeutics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 203,33 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,181 United Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 295,23 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 11.11.2026 auf 595,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 192,95 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für United Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 25,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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