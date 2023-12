NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n United Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades United Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,89 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 0,927 United Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 238,15 USD, da sich der Wert einer United Therapeutics-Aktie am 13.12.2023 auf 256,94 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 238,15 USD, was einer positiven Performance von 138,15 Prozent entspricht.

Alle United Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at