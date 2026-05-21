NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 21.05.2023 wurden United Therapeutics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die United Therapeutics-Anteile bei 219,56 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 4,555 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Therapeutics-Aktie auf 563,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 568,46 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 156,85 Prozent vermehrt.

Alle United Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at