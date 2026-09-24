NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das United Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das United Therapeutics-Papier letztlich bei 127,21 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 7,861 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 847,34 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 23.09.2026 auf 489,42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 284,73 Prozent angezogen.

Am Markt war United Therapeutics jüngst 21,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at