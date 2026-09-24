United Therapeutics Aktie
WKN: 923818 / ISIN: US91307C1027
|United Therapeutics-Performance
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das United Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das United Therapeutics-Papier letztlich bei 127,21 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 7,861 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 847,34 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 23.09.2026 auf 489,42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 284,73 Prozent angezogen.
Am Markt war United Therapeutics jüngst 21,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Therapeutics Corp.
Analysen zu United Therapeutics Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Therapeutics Corp.
|419,60
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.