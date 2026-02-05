NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Therapeutics von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in United Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der United Therapeutics-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 169,72 USD. Bei einem United Therapeutics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,892 United Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 843,45 USD, da sich der Wert eines United Therapeutics-Anteils am 04.02.2026 auf 482,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 184,34 Prozent vermehrt.

United Therapeutics war somit zuletzt am Markt 20,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at