NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Display von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Universal Display gewesen.

Am 30.04.2016 wurde das Universal Display-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 58,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,150 Universal Display-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (89,63 USD), wäre die Investition nun 1 537,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,71 Prozent gesteigert.

Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at