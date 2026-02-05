Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Profitable Universal Display-Anlage?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel hätte eine Investition in Universal Display von vor 10 Jahren abgeworfen
Universal Display-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 45,42 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,017 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 607,66 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 04.02.2026 auf 118,44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 160,77 Prozent vermehrt.
Universal Display war somit zuletzt am Markt 5,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
