Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Langfristige Performance
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Display-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Universal Display-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 236,15 USD wert. Bei einem Universal Display-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,346 Universal Display-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 122,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 181,88 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 48,18 Prozent.
Universal Display wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,73 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
