Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Rentable Universal Display-Investition?
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Display-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Universal Display-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Universal Display-Anteile bei 174,35 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,736 Universal Display-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Universal Display-Papiers auf 89,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 513,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,63 Prozent verringert.
Universal Display wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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