NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Universal Display gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Universal Display-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Universal Display-Papier bei 142,03 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,041 Universal Display-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Universal Display-Aktie auf 95,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 671,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,82 Prozent verringert.

Am Markt war Universal Display jüngst 4,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at