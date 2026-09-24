NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Universal Display-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Universal Display-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Universal Display-Anteile betrug an diesem Tag 146,93 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hat, hat nun 6,806 Anteile im Depot. Die gehaltenen Universal Display-Anteile wären am 23.09.2026 522,09 USD wert, da der Schlussstand 76,71 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 47,79 Prozent gleich.

Der Universal Display-Wert an der Börse wurde auf 3,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at