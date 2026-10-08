Universal Display Aktie

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WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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Universal Display-Performance im Blick 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Universal Display von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Universal Display eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Universal Display-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 169,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Display-Aktie investiert, befänden sich nun 0,592 Universal Display-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 77,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,69 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 45,69 USD entspricht einer negativen Performance von 54,31 Prozent.

Der Börsenwert von Universal Display belief sich jüngst auf 3,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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