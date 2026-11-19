Vor Jahren Universal Display-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.11.2025 wurde das Universal Display-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Universal Display-Papier an diesem Tag 110,78 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,903 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (82,76 USD), wäre die Investition nun 74,71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25,29 Prozent vermindert.

Universal Display wurde am Markt mit 3,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at