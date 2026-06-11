Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Frühe Investition
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Display-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Universal Display-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 143,07 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,990 Universal Display-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.06.2026 612,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,57 USD belief. Mit einer Performance von -38,79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Universal Display einen Börsenwert von 4,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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