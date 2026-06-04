Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Lohnendes Universal Display-Investment?
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Display-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 04.06.2025 wurde das Universal Display-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Universal Display-Aktie an diesem Tag 150,23 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,666 Universal Display-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 60,47 USD, da sich der Wert einer Universal Display-Aktie am 03.06.2026 auf 90,84 USD belief. Mit einer Performance von -39,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Universal Display war somit zuletzt am Markt 4,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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