NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Universal Display-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Universal Display gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Universal Display-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Universal Display-Anteile bei 161,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,194 Universal Display-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 536,36 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 30.06.2026 auf 86,59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,36 Prozent abgenommen.

Universal Display war somit zuletzt am Markt 4,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at