Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Investmentbeispiel
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Universal Display-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Universal Display-Aktie bei 132,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Universal Display-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,754 Universal Display-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,46 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 18.02.2026 auf 119,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,54 Prozent verringert.
Am Markt war Universal Display jüngst 5,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Display Corp.
Analysen zu Universal Display Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Universal Display Corp.
|100,75
|1,83%