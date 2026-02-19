Universal Display Aktie

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

Investmentbeispiel 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Universal Display-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Universal Display-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Universal Display-Aktie bei 132,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Universal Display-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,754 Universal Display-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,46 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Papiers am 18.02.2026 auf 119,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,54 Prozent verringert.

Am Markt war Universal Display jüngst 5,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

