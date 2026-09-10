Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Rentable Universal Display-Investition?
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Universal Display-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Universal Display-Papier an diesem Tag bei 200,29 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,928 Anteilen. Die gehaltenen Universal Display-Aktien wären am 09.09.2026 3 989,71 USD wert, da der Schlussstand 79,91 USD betrug. Damit wäre die Investition um 60,10 Prozent gesunken.
Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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