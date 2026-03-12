NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Universal Display-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 148,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,672 Universal Display-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.03.2026 auf 98,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,84 Prozent abgenommen.

Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at