Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Frühe Anlage
|
12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 148,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,672 Universal Display-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.03.2026 auf 98,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,84 Prozent abgenommen.
Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!