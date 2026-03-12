Universal Display Aktie

Universal Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Universal Display-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Universal Display-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 148,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,672 Universal Display-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.03.2026 auf 98,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,84 Prozent abgenommen.

Universal Display erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Universal Display Corp.

mehr Nachrichten