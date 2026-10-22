Universal Display Aktie

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WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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Hochrechnung 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Universal Display von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Universal Display-Aktie Investoren gebracht.

Universal Display-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 145,97 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 68,507 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Universal Display-Aktie auf 83,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 744,33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42,56 Prozent vermindert.

Alle Universal Display-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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