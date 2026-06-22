NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: Über diese Dividende können sich Universal Display-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display am 18.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD zu zahlen. Damit wurde die Universal Display-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 12,50 Prozent vergrößert. Die Gesamtausschüttung lässt sich Universal Display 85,55 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 12,31 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Universal Display-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 88,94 USD. Das Universal Display-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,09 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren verringerte sich der Kurs von Universal Display via NASDAQ um 36,60 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -34,20 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Universal Display-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Universal Display

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,03 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,29 Prozent hinzugewinnen.

Kerndaten der Universal Display-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Universal Display steht aktuell bei 4,152 Mrd. USD. Das Universal Display-KGV beträgt aktuell 23,01. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Universal Display auf 650,610 Mio.USD, der Gewinn je Aktie machte 5,08 USD aus.

Redaktion finanzen.at