Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Upbound Group-Investition
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Upbound Group von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Upbound Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Upbound Group-Papier bei 13,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Upbound Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,236 Upbound Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,43 Prozent.
Insgesamt war Upbound Group zuletzt 1,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
