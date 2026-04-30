NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Upbound Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Upbound Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Upbound Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14,70 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Upbound Group-Aktie investiert, befänden sich nun 68,027 Upbound Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Upbound Group-Papiers auf 18,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 288,44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28,84 Prozent vermehrt.

Upbound Group war somit zuletzt am Markt 1,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at