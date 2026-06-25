Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Lukrative Upbound Group-Investition?
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Upbound Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Upbound Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,06 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Upbound Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,292 Upbound Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Upbound Group-Aktie auf 19,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162,44 USD wert. Damit wäre die Investition um 62,44 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Upbound Group betrug jüngst 1,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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