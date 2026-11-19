Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Langfristige Investition
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Upbound Group von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.11.2025 wurde das Upbound Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Upbound Group-Aktie bei 16,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Upbound Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,211 Upbound Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,85 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Anteils am 18.11.2026 auf 26,38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,85 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Upbound Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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