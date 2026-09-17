Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Profitables Upbound Group-Investment?
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Upbound Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Upbound Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,35 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,097 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,97 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Anteils am 16.09.2026 auf 17,78 USD belief. Damit wäre die Investition um 43,97 Prozent gestiegen.
Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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