NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Upbound Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Upbound Group-Investment gewesen.

Das Upbound Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,35 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,097 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,97 USD, da sich der Wert eines Upbound Group-Anteils am 16.09.2026 auf 17,78 USD belief. Damit wäre die Investition um 43,97 Prozent gestiegen.

Der Upbound Group-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at