Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Upbound Group-Investmentbeispiel
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 05.02.2016 wurde die Upbound Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 90,580 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 846,01 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 84,60 Prozent.
Zuletzt verbuchte Upbound Group einen Börsenwert von 1,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs
Analysen zu Upbound Group Inc Registered Shs
