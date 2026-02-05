Upbound Group Aktie

Upbound Group-Investmentbeispiel 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Upbound Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Upbound Group-Aktien gewesen.

Am 05.02.2016 wurde die Upbound Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 90,580 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 846,01 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 84,60 Prozent.

Zuletzt verbuchte Upbound Group einen Börsenwert von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

