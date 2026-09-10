Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Upbound Group-Investment
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Upbound Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,93 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 166,861 Upbound Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 3 021,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,11 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,78 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Upbound Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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