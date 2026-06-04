Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Lukrative Upbound Group-Anlage?
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Upbound Group von vor einem Jahr verloren
Am 04.06.2025 wurden Upbound Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Upbound Group-Aktie an diesem Tag 24,15 USD wert. Bei einem Upbound Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,141 Upbound Group-Aktien. Die gehaltenen Upbound Group-Aktien wären am 03.06.2026 74,08 USD wert, da der Schlussstand 17,89 USD betrug. Damit wäre die Investition um 25,92 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Upbound Group belief sich zuletzt auf 1,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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