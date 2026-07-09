Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
|Rentable Upbound Group-Anlage?
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Upbound Group von vor 3 Jahren eingebracht
Am 09.07.2023 wurde die Upbound Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,57 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 327,118 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 19,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 493,29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,07 Prozent eingebüßt.
Upbound Group wurde am Markt mit 1,20 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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