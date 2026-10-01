NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Upbound Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Upbound Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Upbound Group-Papier letztlich bei 29,45 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 339,559 Upbound Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 331,07 USD wert. Damit wäre die Investition 46,69 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Upbound Group bezifferte sich zuletzt auf 908,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at