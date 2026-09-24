Upbound Group Aktie

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WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Langfristige Investition 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Upbound Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Upbound Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Upbound Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 40,193 Upbound Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 642,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,99 USD belief. Damit wäre die Investition 35,73 Prozent weniger wert.

Upbound Group war somit zuletzt am Markt 977,40 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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