Upbound Group Aktie

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WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

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Rentable Upbound Group-Investition? 18.06.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Upbound Group von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Upbound Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Upbound Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,20 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Upbound Group-Aktie investiert hat, hat nun 184,502 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.06.2026 3 221,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,79 Prozent.

Upbound Group war somit zuletzt am Markt 1,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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