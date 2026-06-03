NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Upbound Group-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Upbound Group-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group am 02.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,56 USD vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 1,50 USD angesetzt wurde. 87,86 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,76 Prozent.

Upbound Group- Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Upbound Group-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 18,61 USD. Das Upbound Group-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 8,88 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 5,14 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Upbound Group-Aktienkurs via NASDAQ um 69,16 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -24,79 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Upbound Group

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,57 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 8,42 Prozent sinken.

Grunddaten von Upbound Group

Upbound Group ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 1,109 Mrd. USD. Das Upbound Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 14,05. 2025 setzte Upbound Group 4,695 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD.

Redaktion finanzen.at